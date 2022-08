Waiblingen: Drei Männer schlagen und treten 32-Jährigen in S-Bahn der Linie S3

Ein 32-Jähriger ist am Sonntag (31.07.) in einer S-Bahn der Linie S3 Opfer einer Gewalttat geworden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 32-Jährige gegen. 5.30 Uhr von Stuttgart nach Waiblingen, als drei Männer ihn mehrfach schlugen und traten. Die Ursache für den Angriff ist laut Polizei bislang unklar.

Drei Tatverdächtigen sollen den 32-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten haben. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter beim Halt der S-Bahn in Waiblingen. Der 32-Jährige fuhr weiter nach Winnenden und wurde von dort in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige erlitt eine blutige Lippe, mehrere Schwellungen am Kopf und im Gesicht.

Zwei Tatverdächtige hatten ein Tattoo am Unterarm

Die Tatverdächtigen sollen alle kurze schwarze Haare und einen Bart gehabt haben. Zwei der Drei hatten wohl am linken Unterarm jeweils ein Tattoo. Einer war offenbar mit einem hellrosa Shirt, einer Jeans und weißen Sneakern bekleidet. Ein Zweiter soll schwarze Sneaker und eine schwarze Jeans mit einem weißen langärmeligen Hemd mit schwarzem Logo auf der Brust getragen haben. Der Dritte soll ebenfalls eine schwarze Jeans getragen haben, sowie ein schwarzes Shirt und weiße Sneaker.

Hinweise zur Tat oder den drei Tätern nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 0711 - 870 350 entgegen. Sie ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.