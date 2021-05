Bei einem Unfall mit seinem E-Scooter hat ein 66-Jähriger schwere Verletzungen erlitten.



Der 66-Jährige fuhr mit dem E-Scooter am Montag (10.5.) gegen 12 Uhr auf dem Waldmühleweg von Waiblingen kommend in Richtung Neustadt. Er kam alleinbeteiligt zu Fall, wobei er sich so schwer verletzte, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste.