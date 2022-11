Waiblingen: Einbrüche in Firmen - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstag (19.11.) und Montag (21.11.) wurde in Waiblingen ein zwei Firmen eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, gab es einen Einbruch in einer Firma in der Eisentalstraße. Dort wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Zudem versuchten die Diebe, einen Tresor aufzubrechen - was ihnen allerdings misslang. "Ob etwas aus der Firma gestohlen wurde, ist bislang unklar", heißt es im Polizeibericht.

Zudem wurde auch in der Lise-Meitner-Straße in eine Firma eingebrochen. Auch hier durchsuchten die Diebe die Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist ebenfalls unklar. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, wird derzeit geprüft. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.