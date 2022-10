Waiblingen: Einbruch in Café – Bargeld aus Spielautomaten gestohlen

Unbekannte sin in der Nacht zum Donnerstag (06.10.) in ein Café in Waiblingen eingebrochen. Das Café befindet sich in der Bahnhofstraße. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter in der Zeit zwischen 1.20 Uhr und 6.40 Uhr in das Café einbrachen.

Die Täter drangen über ein von ihnen aufgebrochenes Fenster in das Geschäft ein. Im Gebäude öffneten sie einen Spielautomaten gewaltsam und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei Waiblingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151 - 950422 entgegen.