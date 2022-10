Waiblingen: Einbruch in Gaststätte – Zeuge entdeckt Dieb auf frischer Tat

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Dienstag (25.10.) in eine Gaststätte im Schüttelgrabenring in Waiblingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brach er dort mehrere Spielautomaten auf und entnahm das darin enthaltene Münzgeld.

Ein Zeuge wurde auf den Einbruch aufmerksam und überraschte den Einbrecher während der Tatausführung. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht und ließ einen Teil der Beute zurück. Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung nach dem Einbrecher einleitete, konnte der Unbekannte unerkannt entkommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.