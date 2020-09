Waiblingen: Einbruch in Jugendzentrum "Villa Roller"

Bisher unbekannte Täter sind zwischen Freitag- und Sonntagabend (13.09.) in das Jugendzentrum "Villa Roller" in der Straße Alter Postplatz eingebrochen. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen gelangten die Einbrecher über eine Nebeneingangstüre in das Gebäude.

"Im Inneren des Jugendzentrums wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts beschädigt oder entwendet", heißt es weiter im Polizeibericht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.