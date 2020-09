Waiblingen: Fahrräder und Motorsense aus Carport gestohlen

Bisher unbekannte Diebe sind in der Nacht auf Mittwoch (02.09.) wischen 1 Uhr und 2 Uhr in einen mit einem Vorhängeschloss gesicherten Carport in der Straße Gebergärten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie aus dem Carport drei Fahrräder, einen Fahrradanhänger, eine Motorsende sowie diverses Fahrradzubehör.

"Von einem weiteren Grundstück in derselben Straße entwendeten die Täter ein weiteres Fahrrad", so die Polizei. "Einige der Gegenstände ließen die Langfinger auf einem nahe gelegenen Spielplatz zurück."

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen melden.