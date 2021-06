Waiblingen/Fellbach: Unfall auf der B14 am Samstagmittag (26.06.)

Auf der B14 bei Fellbach hat sich am Samstagmittag (26.06.) in Fahrtrichtung Waiblingen ein Unfall ereignet. Die Unfallstelle befindet sich an der Abfahrt Waiblingen-Süd. Ersten Informationen der Polizei zufolge ist ein Fahrzeug an dem Unfall beteiligt, eine Person sei eingeklemmt.

Die Unfallaufnahme läuft noch (Stand 12.40 Uhr). Unter anderem ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Laut Straßenverkehrszentrale sind der rechte Fahrstreifen und der Verzögerungsstreifen momentan gesperrt. Der Verkehr staut sich zurück.

Weitere Informationen folgen.