Am Mittwoch (24.11.) hat die Polizei einen sichtlich betrunkenen 30-Jährigen in Waiblingen in Gewahrsam genommen.

Gegen 19.45 Uhr weigerte sich der Mann, die Wohnung einer Frau in der Korber Steige zu verlassen. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus, doch der Mann kehrte wenige Minuten später erneut zur Wohnung zurück. Daraufhin nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Der Mann leistete Widerstand, beleidigte die Beamten mehrfach