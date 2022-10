Waiblingen: Frischwasser-Automat am Hallenbad aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag (12. – 13.10.) einen Frischwasser-Automaten am Hallenbad in Waiblingen aufgebrochen. Der Automat befand sich auf dem Campingplatz in der Straße An der Talaue.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Unbekannten anschließend die Geldkassette des Automaten auf und stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 - 950422 entgegen.