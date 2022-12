Waiblingen: Geld bei Einbruch in Bäckerei gestohlen - Zeugen gesucht

Beim Einbruch in eine Bäckerei in der Mayenner Straße in Waiblingen hat ein bislang unbekannter Täter am späten Mittwochabend (28.12.) Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war der Einbrecher gegen 23.40 Uhr ins Gebäude eingestiegen. Er entwendete einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Polizei bittet um Hinweise

Das Polizeirevier Waiblingen bittet nun um Hinweise von Zeugen. Wer in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 07151 950422 melden.