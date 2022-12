Waiblingen: Hütte auf Weihnachtsmarkt am Nikolaus-Morgen aufgebrochen

Für den Inhaber einer Hütte auf dem Weihnachtsmarkt in Waiblingen war es eine schlimme Überraschung am Nikolaus-Morgen (6.12.): Unbekannte Einbrecher waren Polizeiangaben zufolge in der Nacht gewaltsam in die Weihnachtsmarkt-Hütte am Postplatzforum eingedrungen und hatten eine dort deponierte Kassette mit Wechselgeld entwendet.

An der Hütte entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 07151/950422 um Hinweise.