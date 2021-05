Waiblingen-Hegnach: 38-Jährige fährt mit Auto in Schaufenster eines Fotogeschäfts

In der Kirchstraße in Waiblingen-Hegnach hat sich am Samstagnachmittag (15.05.) gegen 14.43 Uhr ein Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, kam eine 38-jährige Citroen-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in das Schaufenster eines Fotogeschäfts.

Die Frau wurde leicht verletzt. "Es entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro", heißt es im Polizeibericht.