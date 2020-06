Symbolbild. © ZVW/Benjamin Büttner

Am Donnerstag (18.06.) sind im Zeitraum zwischen 8.15 Uhr und 20.20 Uhr bislang unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Hauptstraße eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Dennoch sucht das Polizeirevier Waiblingen Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.