Am Dienstag (26.4.) zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Hauptstraße in Waiblingen-Hegnach geparkten VW Golf am linken vorderen Kotflügel und fuhr danach unerlaubt weiter.

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0 71 51 / 95 04 22 bei der Polizei zu melden.