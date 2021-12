Ein 44-jähriger Mann soll am Sonntag (05.12.) gegen 9.30 Uhr in der Fronackerstraße in Waiblingen mehrfach „Heil Hitler“ geschrieben haben. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 44-Jährige im Bereich eines dortigen Corona-Testbusses auf.

Hinzugerufenen Polizeibeamten versuchte, den Mann einer Personenkontrolle zu unterziehen. Nach Angaben der Polizei verhielt sich der 44-Jährige äußerst unkooperativ. Nach der Kontrolle soll der Mann den Hitlergruß gezeigt und "Sieg Heil"