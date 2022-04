Eine 79-jährige Frau ist am Vormittag des Karfreitags (15.04.) tot in ihrer Wohnung in Hohenacker aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, musste zunächst geklärt werden, ob die Verletzungen durch einen häuslichen Unfall passiert sein könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 bei der Kriminalpolizei Waiblingen zu melden.

{element}

Nach einer bereits am Osterwochenende durchgeführten Obduktion konnte ein häuslicher Unfall allerdings ausgeschlossen