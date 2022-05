Waiblingen: Katalysatoren für mehreren tausend Euro von Firmengelände gestohlen

Zwei Männer haben am frühen Montagmorgen (16.05.) von einem Firmengelände in Waiblingen fünf Katalysatoren gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Männer gegen 4 Uhr Zutritt zu dem Firmengelände in der Liststraße.

Dort montierten die beiden die fünf Katalysatoren an Fahrzeugen ab. Nachdem ein Zeuge auf die beiden Männer aufmerksam wurde und sie ansprach, ergriffen die Diebe die Flucht.

Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 - 950422 um Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Tätern.