Eine Seniorin hat sich am Samstag (19.02.) am Waiblinger Ortsrand in Richtung Schmiden/Westumfahrung schwer verletzt. Was war passiert?

73-jährige Frau versucht dem Kind noch auszuweichen

Laut Polizeibericht befuhr gegen 15.20 Uhr ein sieben Jahre altes Kind mit seinem Fahrrad den Feldweg neben der Schmidener Straße. Aus Unachtsamkeit fuhr das Kind gegen die ältere Frau, die zu dem Zeitpunkt auf dem Feldweg spazieren ging.

Die Seniorin wollte den Zusammenstoß