Am Samstagabend (01.01.) haben am Alten Postplatz in Waiblingen mehrere Kinder den Straßenverkehr gestört und Autofahrer behindert.

Was war passiert?

Wie die Polizei mitteilt, sind zwei Kinder und ein Jugendlicher an der Bushaltestelle beim Landratsamt mehrfach auf die Straße gesprungen. Mehrere Autofahrer mussten deshalb stark abbremsen oder ausweichen, um einen Zusammenprall zu verhindern. Laut der Polizei handelte es sich bei den Übeltätern um drei Jungs im Alter von elf,