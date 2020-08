Waiblingen/Korb: Enkeltrickbetrüger bringen Rentnerin um fünfstelligen Betrag

Enkeltrickbetrüger haben am Freitag (07.08.) eine Rentnerin um einen niedrigen fünfstelligen Betrag gebracht. Wie die Polizei mitteilt, rief eine Betrügerin die Rentnerin in Waiblingen gegen 11.30 Uhr an und gab vor, ihre Enkelin zu sein. Die Unbekannte bewegte die Rentnerin dazu, einen niedrigen fünfstelligen Betrag an eine Abholerin auszuhändigen. Die Abholerin soll dafür gegen 12:15 Uhr im Bereich der Straße "Beim Wasserturm" gewartet haben.

Die Frau soll dunkelhaarig gewesen sein und trug eine schwarze Maske. Sie soll circa 1,70 Meter groß und korpulent gewesen sein. Sie machte einen ungepflegten Eindruck.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu der Abholerin und zu anderen verdächtigen Wahrnehmungen in dieser Sache unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.

Glück hatte eine andere Rentnerin, die ebenfalls am Freitag gegen 11.30 Uhr einen Anruf erhielt. Auch hier bewegten Betrüger die ältere Dame dazu, 30 000 Euro abzuheben. Eine achtsame Bankmitarbeiterin verhinderte jedoch die Geldübergabe.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Tipps, wie Sie sich vor Enkeltrick-Betrügern schützen können: