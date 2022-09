Waiblingen: Ladendieb schlägt und tritt um sich - Polizei nimmt ihn fest

Die Polizei hat am Samstagabend (03.09.) in Waiblingen einen Ladendieb festgenommen. Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen Ladendiebstahls, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Was war geschehen?

Kundin angerempelt - es kommt zum Streit

Der 28-Jährige hatte laut Polizeibericht gegen 18.30 Uhr mehrere Gegenstände in einem Supermarkt in der Devizesstraße entwendet. An der Kasse rempelte er eine Kundin an. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Streife wurde auf das Geschehen aufmerksam gemacht. Sie trennte die Streitenden.

Beschuldigter wehrt sich heftig gegen Durchsuchung

Der 28-Jährige verweigerte die Angabe seiner Personalien. Gegen eine Durchsuchung wehrte sich der Beschudligte heftig. Er schlug und trat um sich, wobei er zwei Beamte leicht verletzte. Außerdem beleidigte der Mann die Beamten fortwährend.

Diebesgut im Rucksack entdeckt

Schließlich wurde der Mann festgenommen und zum Polizeirevier in Waiblingen gebracht. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten das Diebesgut aus dem Supermarkt.

Nach der Aufnahme der Personalien wurde der aus Kamerun stammende Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten gleich mehrere Anzeigen.