Waiblingen: Mann onaniert zweimal am Hochwachtturm

Ein unbekannter Mann soll am 9. Juli gleich zweimal am Hochwachtturm in Waiblingen onaniert haben. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

27-Jährige beobachtet Mann am Wehrgang

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine 27-Jährige den Unbekannten im Bereich des Wehrgangs beim Onanieren. Ein erstes Mal sah sie ihn gegen 19 Uhr, ein zweites Mal gegen 21 Uhr. Die Zeugin konnte den Mann laut Polizei nicht beschreiben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 07361 5800 entgegen.