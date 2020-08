Waiblingen: Marihuana und Schreckschusswaffe bei Hausdurchsuchung gefunden

Wie die Polizei am Freitag Mittag mitteilt, wurde in den frühen Morgenstunden des Donnerstages (6.8) eine Wohnung in Waiblingen auf richterliche Anordnung hin durchsucht. Gegen den 44-jährigen Bewohner der Wohnung hatte sich der Verdacht ergeben, dass er mit Betäubungsmitteln in nicht geriner Menge handelt.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten über 600 Gramm Marihuana, eine Cannabispflanze, mehrere tausend Euro Bargeld, Verpackungsmaterial für Betäubungsmittel sowie Munition für eine Schreckschusswaffe. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.