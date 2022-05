Waiblingen: Motorradfahrer stürzt nach Überholmanöver

Bei einem Unfall in Waiblingen ist am Mittwoch (11.05.) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 61-jährige Motorradfahrer gegen 12 Uhr auf der Westumfahrung von Fellbach in Richtung Waiblingen unterwegs.

In einer leichten Rechtskurve unweit vor der Einmündung in Richtung Schmiden (Schmidener Straße) überholte der 61-Jährige trotz Gegenverkehr ein vorausfahrendes Auto. Der Motorradfahrer wich deshalb nach links aus und stürzte im Grünstreifen. Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Sein Motorrad wurde abgeschleppt.