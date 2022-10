Waiblingen-Neustadt: 61-jährige Frau überfallen und ausgeraubt

Eine 61-Jährige ist am Freitag (28.10.) gegen 23.20 Uhr in Waiblingen-Neustadt von einem Unbekannten überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Frau auf dem Fußweg nach Hause, als der Mann sie am Kaffeeberg von hinten angriff. Die 61-Jährige stürzte daraufhin. Der Mann konnte mehr als hundert Euro Bargeld aus ihrer Jackentasche stehlen.

Ein Anwohner wurde auf den Vorfall aufmerksam und schrie den Angreifer in die Flucht. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen ein, konnte den Täter jedoch nicht finden.

Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Er wird als „Osteuropäer“ beschrieben

circa 1,65 bis 1,70 Meter groß

sportlich schlank

dunkle Haare

Zur Tatzeit trug er ein Basecap mit kleinem Schild, eventuell einen Jogginganzug und lief auffallend breitbeinig. Nach Angaben der Polizei fiel die Geschädigte dem Täter bereits in der S-Bahn auf. Er saß im gleichen Abteil der S3 und hat sie zu Fuß von der S-Bahn-Haltestelle aus verfolgt. Die Polizei in Waiblingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07151 950-422.