Waiblingen-Neustadt: 9-Jähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

In der Ringstraße in Waiblingen-Neustadt ist am Dienstagnachmittag (07.03.) ein 9-jähriger Junge bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er sei dort um 15.40 Uhr zwischen parkenden Fahrzeugen plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, wo er von einem vorbeifahrenden Auto erfasst wurde. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Der 40-jährige Seat-Fahrer habe das Kind zu spät gesehen. Er konnte trotz abbremsen und ausweichen einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Kind wurde vom Rettungsdienst noch an der Unfallstelle versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 in Verbindung setzen.