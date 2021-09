Waiblingen-Neustadt: Jugendliche schlagen Mann zu Boden

Zwei Jugendliche haben ein 32-jährigen Mann am Montagabend (27.9.) an der Bushaltestelle Neustadt-Bahnhof beleidigt und anschließend verprügelt.

Wie die Polizei berichtet, provozierten die beiden Jugendlichen den Mann gegen 19.40 Uhr zunächst und schlugen anschließend mit Fäusten auf seinen Kopf ein, so dass er schließlich zu Boden ging.

Ein weiterer Jugendlicher kam hinzu und beleidigte das am Boden liegende Opfer ebenfalls. Der zumindest leicht verletzte 32-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter sind Zeugenaussagen zufolge zwischen 15 und 17 Jahre alt. Einer trug weiße Oberbekleidung, ein anderer eine Basecap, der dritte eine Weste. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefon 0 71 51 / 95 04 22 zu melden.