Unbekannte Diebe haben zwischen Dienstagabend (11.01.) und Mittwochmorgen (12.01.) auf einem Gartengrundstück in der Verlängerung der Seestraße im Gewann Berg in Waiblingen-Neustadt einen Bauwagen, eine Gartenhütte sowie den Anbau am Gartenhaus aufgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, ist der entstandene Sachschaden und was entwendet wurde bislang noch unbekannt. Vermutlich dieselben Täter brachen ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch (12.01.) in ein danebengelegenes Gartengrundstück in