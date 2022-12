Waiblingen-Neustadt: Streit in Asylunterkunft eskaliert - Messer im Einsatz

Am Dienstagabend (20.12.) kurz nach 22 Uhr ist es zu Streitigkeiten in der Asylunterkunft in der Straße Bahnhofsplatz in Waiblingen-Neustadt gekommen. Dabei sollen auch Messer zum Einsatz gekommen sein. Wie die Polizei mitteilte, sollen auch Schussgeräusche zu hören gewesen sein.

Aufgrund des gemeldeten Sachverhaltes waren mehrere Streifenbesatzungen im Einsatz. Vor Ort wurden zwei leicht verletzte Bewohner der Unterkunft, die offensichtlich am Streit beteiligt waren, angetroffen. Einer der Männer führte mehrere Messer mit sich. Ein dritter Bewohner, der nach aktuellem Kenntnisstand auch in den Streit involviert war, wurde in der Unterkunft nicht angetroffen.

Hülsen von Schreckschusspatronen gefunden

Die Polizei fand mehrere Hülsen von Schreckschusspatronen. Die beiden Männer im Alter von 25 und 27 Jahren wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.