Waiblingen-Neustadt: Unbekannte brechen in Tankstelle ein und stehlen Tabakwaren

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.) haben Unbekannte in der Zeit zwischen 6 Uhr und 7 Uhr die Fensterscheibe an einer Tankstelle in der Boschstraße in Waiblingen-Neustadt eingeschlagen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Im Anschluss gelangten die Diebe in den Verkaufsraum und entwendeten gezielt Tabakwaren im Wert von ca. 2.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden an der Fensterscheibe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-422 zu melden.