Zu einem Unfall ist es am Samstagabend (14.05.) in der Bangertstraße in Waiblingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 42-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 20 Uhr seinen Wagen dort abgestellt. Dabei vergaß er, seinen Peugeot gegen Wegrollen zu sichern.

Der Wagen machte sich selbstständig und rollte auf einen dahinterstehenden Skoda. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro.