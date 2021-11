Am Montagabend (22.11.) ist es auf der Höhe der Esso-Tankstelle in Waiblingen, im Bereich der Winnender Straße, zu einer Kollision zwischen einem Polizei-Streifenwagen und einem Auto gekommen.

Polizeiangaben zufolge meldete sich gegen 20 Uhr ein Anwohner des Luise-Duttenhofer-Wegs bei der Polizei und gab an, in einer Tiefgarage von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Aus diesem Grund fuhren mehrere Streifenbesatzungen beschleunigt in den