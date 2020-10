Waiblingen: Radfahrer ohne Licht prallt im Dunkeln gegen Fußgängerin

In der Nacht zum Sonntag (11.10.) ist eine 72 Jahre alte Fußgängerin bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 16-Jähriger gegen 1.50 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Mühlweg nach Beinstein gefahren. An seinem Fahrrad war kein Licht angebracht. In der Dunkelheit prallte er ungebremst gegen die 72-jährige Fußgängerin.

Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich dabei am Kopf. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden.