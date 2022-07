Waiblingen: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

In Waiblingen ist es am Dienstagmorgen (05.07.) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall kurz nach 8.30 Uhr im Bereich der Einmündung Beinsteiner Straße / Am Kätzenbach.

Rettungshubschrauber bringt die Frau in eine Klinik

Ein 36-jährige Nissan-Fahrerin fuhr auf der Beinsteiner Straße in Fahrtrichtung "An der Talaue", als sie nach links in die Straße "Am Kätzenbach" einbiegen wollte. Dabei kollidierte die Frau mit einer entgegenkommenden 64-Jährigen auf ihrem Fahrrad.

Die Radfahrerin zog sich bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Damit der Unfallhergang geklärt werden kann, ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Personen, die den Unfall gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer 0790494260 mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen.