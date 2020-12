Waiblingen: Renault Twingo auf Parkplatz gestohlen

Einen Renault im Wert von über 8000 Euro haben Unbekannte in der letzten Woche (03.- 06.12.) in der Christofstraße gestohlen. Die Besitzer des Renault hatten den Kleinwagen nach eigenen Aussagen am dritten Dezember auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Bemerkt hätten sie das Fehlen ihres Fahrzeugs nach Angaben der Polizei am sechsten Dezember.

An dem Renault waren die Kennzeichen WN-FD 2016 angebracht. Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegen.