Innerhalb von zwei Wochen wurde der Roller eines 38-Jährigen in Waiblingen gleich zweimal entwendet.

Polizei sucht Zeugen

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war das Fahrzeug beide Male in der Straße "Im Unterdorf" abgestellt. Nach dem ersten Diebstahl wurde der Roller in der näheren Umgebung stark beschädigt aufgefunden. Bei dem Roller handelt es sich um ein schwarzes Fahrzeug der Marke REX, an dem das Versicherungskennzeichen 128 JOK angebracht