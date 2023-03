Waiblingen: Rote Ampel missachtet - Zusammenstoß mit Streifenwagen

Ein 42-jähriger Honda Civic-Fahrer hat am Mittwoch (08.03.) kurz vor 9 Uhr einen Unfall in Waiblingen verursacht, weil er bei Rot über die Ampfel fuhr. Er war auf der Jesistraße in Richtung Danziger Platz unterwegs. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Beim Kreuzen der Alten Bundesstraße missachtete er die Ampelzeichen und fuhr bei Rot über die Kreuzung. Anschließend stieß er mit einem Streifenwagen der Polizei zusammen, der in Richtung Alter Postplatz gefahren ist. Bei der Kollision wurde der Beamte leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Totalschaden von insgesamt 55.000 Euro.