Ein 81-jähriger Skoda-Fahrer wollte am Dienstag (12.1.) gegen 16.30 Uhr am Danziger Platz einparken. Dabei verwechselte er Polizeiangaben zufolge offenbar die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr ungebremst in das Schaufenster einer Bäckerei. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.