Ein 81-Jähriger wurde am Freitag (17.12.) in Waiblingen von seinem eigenen Auto überrollt. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Mann mit seinem Mercedes gegen 13 Uhr in der Kleinheppacher Straße, als sich sein Auto verselbstständigte.

Der 81-Jährige hatte beim Austeigen sein Auto nicht korrekt gegen ein Wegrollen gesichert. „Der Senior versuchte noch den Wagen aufzuhalten und wurde dabei von seinem Auto überrollt“, heißt es in einem Polizeibericht vom Freitag (17.12.).