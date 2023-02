Waiblingen: Senior wird Opfer von Betrugsmasche - Polizei gibt Tipps

Ein Senior aus Waiblingen ist am Dienstag (22.02.) Opfer eines Betrugsversuches geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann abends über einen Kurznachrichtendienst von einem unbekannten Betrüger kontaktiert. Dieser gab sich als ein Familienmitglied aus.

Betrüger erbeuten 5.000 Euro

Der Betrüger wollte zwei Rechnungen von dem Senior beglichen haben. Da der ältere Herr, die Falle nicht erkannte, überwies er dem Betrüger 5.000 Euro.

Auch in Berglen ist am Donnerstag (16.02.) eine 73-Jährige Opfer eines Telefon-Betrugs geworden. Hierbei übergab die Seniorin Schmuck im Wert von 20.000 Euro. In Kernen ist ein Senior am Samstag (18.02.) von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter betrogen worden. So wurden circa 470 Euro auf ein ausländisches Bankkonto transferiert.

Wie dreist WhatsApp-Betrüger vorgehen weiß auch Dieter Binder aus Kernen. Aus Neugierde, wie so ein Dialog abläuft, ließ er sich auf eine Unterhaltung mit dem Betrüger ein.

Die Polizei gibt Tipps wie Sie sich schützen

Die Polizei rät daher kein Geld, ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen zu überweisen. „Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich!“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Kontaktieren Sie in solchen Fällen die Polizei oder nehmen Sie Hilfe in Anspruch.

So können Sie sich konkret vor Betrugsversuchen schützen:

Speichern Sie die Nummer von bekannten Personen, die versuchen Sie unter einer unbekannten Nummer zu erreichen, nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Bei Anfragen nach Geld über WhatsApp und andere Messenger sollten Sie immer misstrauisch werden und diese zunächst überprüfen. Sollte es zum Schadensfall kommen, informieren Sie auch umgehend Ihre Bank.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

