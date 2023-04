Waiblingen: Spritztour mit Einkaufswagen endet krachend an geparktem Auto

Bei einer "Spritztour" mit einem Einkaufswagen hat ein Unbekannter am Sonntagabend (09.04.) in Waiblingen ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 21.30 Uhr mit dem Wagen auf dem Gehweg der Ludwigsburger Straße, als er auf Höhe Marienstraße gegen einen geparkten Mercedes prallte. Anschließend floh er.

Polizei sucht Zeugen

"An dem PKW wurde die gesamte Seite verkratzt und der Spiegel abgerissen, weshalb nun ein Schaden von etwa 4.000 Euro zu beklagen ist", so die Polizei. Zeugen können sich unter der 07151/950422 beim Polizeirevier in Waiblingen melden.