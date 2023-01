Gegen 8 Uhr ist es zu einem Unfall am Teiler zwischen B14 und B29 in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen. Das bestätigte die Polizei am Mittwochmorgen (18.1.). Auf der B29 staut sich der Verkehr bereits bis zurück bis nach Remshalden. (Stand: 18.1., 8:23 Uhr)

Weitere Informationen folgen.