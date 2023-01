Waiblingen: Stau nach Auffahrunfall am Mittwochmorgen (18.1.) am Teiler B14/B29

Am Mittwochmorgen (18.1.) ist es zu einem Auffahrunfall am Teiler zwischen B14 und B29 in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen. Auf der B29 staute sich der Verkehr bis etwa 9 Uhr über mehrere Kilometer bis zurück nach Remshalden.

Unfall beim Spurwechsel

Wie die Polizei berichtet, fuhren zwei Autos gegen 8 Uhr auf der Höhe von Waiblingen auf der linken Spur. Als der hintere Autofahrer am Teiler auf die rechte Spur wechseln wollte, soll er beim Blick in den Rückspiegel nicht bemerkt haben, wie das ihm vorausfahrende Auto abbremste und fuhr auf dessen Heck auf.

Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand. Der Sachschaden ist gering.