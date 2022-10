Waiblingen: Straßensperrung nach Unfall zwischen Bus und Auto

Am Mittwochmorgen (26.10.) ist in der Neustädter Straße in der Nähe des Bürgerzentrums in Waiblingen ein Bus mit einem Auto zusammengestoßen.

Unfall bei Wendemanöver

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 53-jährige Fahrer eines Linienbusses um kurz vor 7.30 Uhr auf der rechten Spur der Neustädter Straße in Richtung Neustadt. Auf Höhe des Bürgerzentrums versuchte er zu wenden und übersah dabei einen links neben ihm fahrenden Mercedes-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Mercedes-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Neustädter Straße war in Richtung Neustadt kurzzeitig gesperrt.