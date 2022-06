Waiblingen: Streit in Flüchtlingsunterkunft - Bewohner mit Messer verletzt

Am Dienstagnachmittag (28.06.) gegen 15.20 Uhr sind zwei Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in der Straße Innerer Weidach in Waiblingen aneinandergeraten.

Wie die Polizei mitteilte, rückten mehrere Streifenbesatzungen in die Flüchtlingsunterkunft aus. Einer der Männer wurde im Verlauf des Streits mit einem Messer an der Hand verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde ein Spind aus dem Fenster des Gebäudes geworfen. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.