Waiblingen: Streit zwischen Hundebesitzern - Mann bedroht und beleidigt Frau

In der Fronackerstraße in Waiblingen ist es am Mittwochvormittag (01.02.) kurz vor 11 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen zwei Hundebesitzern gekommen. Ein unbekannter Mann soll im Laufe des Streites seine Kontrahentin beleidigt haben. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Bei einem weiteren Aufeinandertreffen wenige Minuten später in der Marienstraße soll er die Frau bedroht haben.

Personenbeschreibung des Mannes

Laut der Frau hat der Mann dunkle Haare und sprach gebrochenes Deutsch. Er soll hellblaue Jeans und eine schwarze Winterjacke mit Kapuze getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.