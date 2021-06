Waiblingen: Unbekannte brechen in Minigolfanlage ein

Zwischen Mittwoch (23.06.), 19.45 Uhr und Donnerstag (24.06.), 13.20 Uhr sind Unbekannte in das Verkaufsgebäude eines Minigolfplatzes in der Straße An der Talaue eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einbrecher bei ihrer Suche nach Diebesgut nicht fündig und verschwanden ohne Beute. Sie hinterließen jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 071511 950422 entgegen.