Waiblingen: Unbekannte brechen in Shisha-Bar ein und beschädigen Automaten

Im Zeitraum zwischen dem 26. April und Pfingstmontag (06.06.) sind unbekannte Diebe in eine derzeit geschlossene Shisha-Bar in der Straße Alter Postplatz in Waiblingen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Einbrecher zwei Zigarettenautomaten aufzubrechen. Bei einem Automaten misslang der Versuch, der andere Automat konnte von den Einbrechern geöffnet werden. Beide Automaten wurden beschädigt. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.