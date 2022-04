Im Zeitraum zwischen Freitag (22.04.) und Dienstag (27.04.) sind unbekannte Diebe in eine Shisha-Bar in der Straße Alter Postplatz in Waiblingen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, versuchten sie, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Dies misslang den Einbrechern und sie flüchteten ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.